Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al Nassr

Com gols de Mané, Talisca e Cristiano Ronaldo o Al Nassr venceu o Al Raed, por 3 a 1, pela sexta rodada do Sauditão, neste sábado (16/9). O resultado levou o time ao quinto lugar, com 12 pontos. Já o Al Raed (que fez seu gol com Fouzair), com quatro pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O lance curioso do jogo ocorreu no gol do Raed. Karim sofreu pênalti e queria bater a penalidade. Mas Fouzair era o cobrador oficial ficaram discutindo por minutos. Ninguém se entendia. Enfim Fouzair cobrou de cavadinha e marcou.

A liderança é do Al-Hilal, que nesta sexta-feira goleou o Al-Riyad por 6 a 1 e tem 16 pontos. Este jogo marcou a estreia de Neymar, que deu quatro assistências.

Mané fez um grande primeiro tempo, com muitos dribles e finalizações, abrindo o placar nos acréscimos num belo chute da entrada da área. Já Talisca entrou no intervalo e foi o melhor em campo. Fez um golaço e deu a assistência para o gol de Cr7. O craque português, por sua vez, fez um jogo discreto, mas deixou a sua marca. No último lance do jogo, CR7 fez mais um gol, porém anulado por impedimento.

