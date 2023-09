Bahia x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (18), Bahia e Santos fazem um duelo importante e decisivo na luta contra o rebaixamento. A bola rola às 20h, na Arena Fonte Nova, com o Peixe mais desesperado no contexto. Com 21 pontos, a equipe não deixará a zona da degola mesmo com a vitória, mas ganha um respiro neste caso. Por outro lado, o Bahia precisa da vitória para afastar-se da área perigosa da classificação. O Tricolor Baiano tem 25 pontos e está na 15ª colocação. O confronto abre a 24ª rodada do Brasileirão da Série A.

Como chega o Bahia

O Bahia chega para enfrentar o Santos com uma novidade importante: após a saída de Renato Paiva, o técnico Rogério Ceni é que assume o Tricolor Baiano. Sua estreia como comandante será logo em um duelo direto na luta contra o rebaixamento. O zagueiro Vitor Hugo está de volta à equipe de titular, após cumprir suspensão por três cartões amarelos. Por outro lado, o volante Rezende está fora, pelo mesmo motivo. Cauly, homem de frente, permanece como desfalque, já que está machucado.

Como chega o Santos

O Santos também chega após uma troca de técnico, mas ainda não definiu o substituto do recém-demitido Diego Aguirre. Então, caberá ao interino Marcelo Fernandes comandar a equipe. E, logo de cara, ele promoverá mudanças na equipe, especialmente na defesa. Júnior Caiçara deixa a zaga, com Dodô compondo o miolo defensivo e Kevyson preenchendo a lateral esquerda. No meio-campo, quem volta é Lucas Lima, mas por opção do treinador, enquanto Soteldo retorna após cumprir suspensão. Por outro lado, Mendoza está fora, por lesão.

BAHIA x SANTOS

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 18/09/2023 às 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Onde assistir: sportv e Premiere

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Cándido; Yago Felipe, Thaciano e Léo Cittadini; Ademir, Rafael Ratão e Vinícius. Técnico: Rogério Ceni.

SANTOS: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Americano Labbes (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)