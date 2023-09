Torcida do Botafogo protesta na CBF após derrota para Atlético

A sede da CBF amanheceu, neste domingo (17), com protesto da torcida do Botafogo. Um dos muros da sede da entidade, no Rio de Janeiro, acordou com uma faixa escrita: “respeite o Botafogo”. Vale lembrar que o Glorioso e a sua torcida estão na bronca com a arbitragem por não ter validado um gol de Diego Costa na reta final da derrota por 1 a 0 sobre o Atlético-MG.

Após a partida, aliás, o técnico Bruno Lage e o diretor André Mazzuco reclamaram duramente da arbitragem. Vale lembrar ainda que, para a torcida, o Botafogo também foi prejudicado na derrota de 2 a 1 para o Flamengo, no início deste mês.

“Infelizmente mais uma vez temos que vim aqui (reclamar da arbitragem). Chega a ser cansativo. Mais uma vez houve um erro capital e inaceitável. O Bruno (Raphael Pires, assistente) explicou, mas não nos convenceu. Contra o Flamengo foi um critério e, hoje, foi outro. Tivemos um gol legal anulado”, disse o dirigente do Botafogo.

Com a derrota de 1 a 0 para o Atlético-MG, no último sábado (16), o Botafogo chegou à terceira derrota na temporada, sendo uma na Sul-Americana e outras duas no Brasileirão. Apesar disso, o treinador Bruno Lage minimizou a situação, na entrevista coletiva após o tropeço.

“Acredito e estou aqui com muita energia para continuar a trabalhar desta forma. Olhando para o que temos feito ao longo do campeonato, tirando esses dois jogos em que fomos prejudicados pela arbitragem, nós tínhamos conquistados pontos fora e dentro de casa”, destacou o treinador.

Apesar da derrota, o Botafogo manteve a liderança do Brasileirão com 51 pontos, mas viu a diferença para o vice-líder Palmeiras cair para sete. O Alvinegro volta a campo na próxima sexta-feira (22), contra o Corinthians, às 20h (de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera, pela 24ª rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.