Zico agradece homenagem e diz acreditar em virada no Morumbi

Maior nome da história do Flamengo, Zico foi às redes sociais para agradecer a homenagem que a torcida fez à ídolos do clube no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Além de enaltecer o carinho, o Galinho também falou sobre a busca pelo pentacampeonato. Após a derrota no Maracanã, ele afirmou que acredita na virada no Morumbi, no próximo domingo (24).





“Não foi o resultado que esperávamos mas nunca deixaremos de acreditar numa virada. Muito obrigado a torcida pela homenagem aqueles que ajudaram o Flamengo ser o que é hoje. Gratidão total”, postou Zico.

Na entrada das equipes no gramado do Maracanã, um mosaico 3D com imagens de nomes importantes que vestiram a camisa do Flamengo abrilhantou a festa rubro-negra. Assim, na arte, Zico, Júnior, Leandro, Romário, Obina, Leônidas e Adriano foram homenageados, além de outros 25 rubro-negros, como Dida, Rondinelli, Carlinhos e o treinador Claudio Coutinho.

Além do mosaico, a torcida do Flamengo preparou bandeiras para o Setor Norte, que também contou com bolas e faixas. Atrás dos gols, tiveram as tradicionais fumaças vermelha e preta. Por outro lado, na parte de fora do estádio, houve queima de fogos.

O jogo

Apesar da euforia de seus torcedores, o Flamengo não teve um grande dia contra o São Paulo. A equipe carioca não conseguiu criar grandes chances de perigo. Assim, viu o adversário, que busca o título inédito, marcar com Calleri. Dessa forma, o Tricolor Paulista entra em campo no domingo, em sua casa, com a vantagem do empate.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.