Bahia x Santos, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, às 18h30

Santos e Bahia se enfrentam na noite desta segunda-feira (18/9), às 20h na Arena Fonte Nova. Este jogo abre a 24ª rodada do Brasileirão e é de extrema importância para briga contra o rebaixamento. Afinal, o Bahia tem 25 pontos, em 15º lugar. Já o Peixe, com 21 pontos, em 17º é o primeiro dentro da zona de degola. Não deixe de acompanhar este duelo com a Voz do Esporte, que abre a sua transmissão a partir das 18h30, com o pré-jogo que te deixa dentro da competição. A narração e o comando é de Christian Rafael.

Os comentários são de João Miguel. Já Pedro Rigoni fica com as reportagens. Clique acima e não perca nada deste duelo entre o Tricolor Baiano e o Peixe.

