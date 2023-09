Breno Lopes se desculpa com organizada após gesto obsceno

Herói do título da Libertadores de 2020 pelo Palmeiras, o atacante Breno Lopes teve uma dor de cabeça com os torcedores neste fim de semana. Na vitória sobre o Goiás, ele mostrou o dedo do meio para membros da organizada Mancha Verde, ao comemorar seu gol. Entretanto, nesta segunda, ele foi até a sede da torcida para pedir desculpas publicamente.

Breno Lopes foi alvo de críticas de muitos torcedores palmeirenses antes e durante o jogo. De fato, na comemoração do gol da vitória, correu na direção dos que o vaiavam e fez gestos obscenos. Embora não tenha sido expulso pela atitude, o jogador precisou se desculpar pessoalmente e foi até a quadra da Mancha para selar a paz.

“Vim à quadra da Mancha Verde para me desculpar com todos vocês que se sentiram ofendidos pelo meu gesto, no jogo contra o Goiás. Sempre honrei as cores do Palmeiras, nunca me achei superior à entidade. Então, quero pedir meu sincero perdão para vocês. Foi uma semana muito dolorida para mim, depois do clássico contra o Corinthians. Estava emocionalmente abalado e acabei tomando uma decisão equivocada. Estou totalmente arrependido, por isso vim aqui pedir um voto de confiança. Isso não vai mais acontecer. Vou respeitar e lutar pelos interesses do Palmeiras”, disse.

A Mancha disse aceitar as desculpas de Breno, o que tranquiliza o clima para o jogo da próxima quinta-feira. O Verdão volta a campo para enfrentar o Grêmio, pelo Brasileirão.

