O nome de Wilton Pereira Sampaio não será esquecido tão cedo pelos jogadores do Grêmio. Nesta segunda-feira (18), o goiano não deu pênalti de Yuri Alberto, do Corinthians, mesmo com o camisa 9 estando com o braço aberto na área, no empate em 4 a 4. Mas os atletas gremistas saíram ainda mais indignados pela justificativa que Wilton teria dado. De acordo com eles, o árbitro viu a mão de Yuri próxima ao corpo.

“Ele (Wilton) falou que a mão estava colada ao corpo. E não estava nada, né? Claramente, não foi esse o caso. Enfim, esta não é a primeira vez que uma coisa dessas acontece aqui (Itaquera). Não adianta ficar falando aqui pois, daqui a pouco, eu sou suspenso. Mas a CBF tem que ver isso aí, não é a primeira vez”, afirmou o lateral-direito Fábio, à Rádio Gaúcha.

Por sua vez, o lateral-esquerdo Reinaldo apontou que o árbitro também deu uma justificativa confusa para não marcar a penalidade. O antigo jogador do São Paulo lembrou que, em jogos contra o Corinthians, já passou por situações parecidas. Mas também preferiu não ir muito mais além nas declarações, por medo de punições.

“Não tem nem explicação. Uma coisa é ter uma dúvida, outra é isso. O juiz falou que a mão (de Yuri) estava em baixo e muito próximo da bola, na hora em que o Ferreira tentou cruzar. E a gente viu uma coisa diferente do que ele viu. É um absurdo, né? A gente não pode falar muito, mas vocês viram. Já vim muitas vezes aqui no Corinthians e sei que, na dúvida, o juiz sempre vai marcar a favor deles”.

