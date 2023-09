A volta de São Januário: seis jogadores estreiam com torcida no Caldeirão

A próxima quinta-feira é dia de uma experiência nova para ao menos seis jogadores do Vasco. Afinal, a maioria dos reforços recentes ainda não esteve em um jogo ao vivo em São Januário com a presença de público. Após três meses de interdição judicial, o estádio voltará a receber torcedores cruz-maltinos e estará lotado, afinal, todos os ingressos foram vendidos em pouco mais de três horas.

Considerando os prováveis relacionados, Medel, Paulinho, Payet, Serginho, Ferreira e Vegetti terão o debute no Caldeirão. Já Praxedes e Maicon, por exemplo, também chegaram em meio ao imbróglio para a liberação de São Januário. No entanto, já enfrentaram o Vasco no Rio como rivais. Ambos, aliás, venceram as suas últimas partidas – o meia pelo Inter, em 2021, e o zagueiro pelo Santos, no primeiro turno deste Brasileirão.

“São Januário é nossa força, nossa casa, e estou ansioso para jogar lá e ver o caldeirão ferver”, resumiu Paulinho, que é torcedor de infância do clube e só atuou no estádio, sem público, na vitória sobre o Grêmio.

EXPECTATIVA DOS ‘GRINGOS’

Outro brasileiro desta lista, Serginho fez sua carreira no futebol do Leste Europeu. Com isso, vem tendo a chance de conhecer oas principais arenas do futebol brasileiro. Por sinal, o camisa 77 se deu muito bem com o Maracanã, onde marcou um gol após quatro minutos, contra o Atlético, sob os olhares de mais de 60 mil pessoas. Com as más atuações seguintes, perdeu a vaga no time titular.

Fica a expectativa, também, por Dimitri Payet. O francês deve começar mais uma vez no banco, porém já demonstrou seu respeito e carinho pela história de São Januário, onde só pisou para alguns treinos e sua apresentação oficial, há um mês. O argentino Vegetti, por sua vez, já estreia no Caldeirão como potencial ídolo da torcida, depois de quatro gols e a viralização de sua comemoração. O “Pirata”, inclusive, é o único destes que já balançou as redes do estádio, contra o Grêmio, com portões fechados.

“É muito importante poder jogar na nossa casa. Algo especial para mim poder jogar com a torcida nos apoiando. E vai ser muito difícil nos ganharem lá com a nossa torcida”, disse o meia Praxedes, autor de um gol na vitória sobre o Fluminense, no sábado.

ESTREIA DA COMISSÃO TÉCNICA

A comissão técnica também esbanja ansiedade. Afinal, o técnico Ramón Díaz falou sobre o desejo do apoio da torcida desde sua primeira entrevista. Além disso, foi uma das vozes mais críticas, junto ao auxiliar e filho, Emiliano, sobre a interdição judicial do estádio.