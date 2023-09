João Félix deita e rola na goleada do Barcelona, pela Champions

João Félix parece encontrar no Barcelona o time perfeito para brilhar. Na tarde desta terça-feira (19), no Estádio Olímpico (o Camp Nou está em reforma), o português foi o grande nome do triunfo catalão sobre o Royal Antwerp, por 5 a 0, na primeira rodada do Grupo H da Champions. O atacante que não vingou no Atlético de Madrid e foi discreto no Chelsea, voltou a arrasar no seu novo clube. Afinal, fez dois belos gols e deu assistência de bandeja para Lewandowski deixar o dele. Bataille, contra, e Gavi ampliaram.

O jogo também marcou um recorde. Lamine Yamal, com 16 anos e 8 dias e já na seleção principal da Espanha, entrou no segundo tempo e se tornou o jogador mais jovem do Barça a jogar uma Champions. Com a vitória, o Barcelona chega aos três pontos, confirmando o favoritismo. Já o Royal Antwerp, campeão belga e que desde os anos 50 não atuava na Champions, tem zero. O grupo se completa com Porto e Shakthar.

Barcelona mata o jogo no primeiro tempo

O jogo foi fácil para o Barcelona, que encarava aquele que é considerado o time mais frágil entre todos os 32 que disputam a fase de grupos. Logo aos dez minutos, João Félix recebeu ótimo passe de Gundogan, pela esquerda. O português limpou a marcação e bateu rasteiro no contrapé do goleiro Butez. Aos 18, sempre pela esquerda. João Félix recebeu pela esquerda, fez grande jogada limpando o lance e cruzou no pé de Lewandowski que, livre, fez 2 a 0.

O massacre continuou. Aos 22, Rafinha recebeu pela esquerda, cortou a marcação e cruzou. Mas a bola bateu no braço do zagueiro Battaille e enganou o goleiro. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

E tome João Félix

O Barça passou a cadenciar o jogo. Porém, no segundo tempo, chegou ao quarto gol quando, após troca de passes a bola ficou sob medida para Gavi fuzilar e construir a goleada. Contudo, o time não parou por aí. Aos 20, Raphinha, pela direita, cruzou na segunda trave para João Félix fazer o seu segundo gol no jogo. Logo em seguida, Raphinha e João Félix saíram ovacionados para as entradas de Ferrán Torres e Lamine Yamal. Aliás, Lamal quase fez um golaço.

Na próxima rodada, no dia 4/10, o Barcelona visitará o Porto. Já o Royal Antwerp, no mesmo dia, receberá o Shakthar Donetsk.

