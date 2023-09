Pai de Marcos Braz desabafa em delegacia: ‘Eles não têm filho’

O lado de fora da 16ª DP, na Barra da Tijuca, ficou cheio de jornalistas e alguns curiosos, na noite desta terça-feira (19). Todos queriam uma palavra ou uma imagem de Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo que agrediu um torcedor em um shopping do bairro da Zona Oeste do Rio. Mas um homem idoso chamou atenção entre a multidão: era Mário Braz, pai do dirigente do Flamengo.

Afastado da badalação, Mário esperava pela saída do filho. Mas não fazia questão de esconder sua indignação. O pai de Marcos Braz não estava no shopping no momento da confusão, mas disse estar furioso com o que chamou de um ataque ‘premeditado’, num discurso semelhante ao de Rodrigo Dunshee, vice jurídico do Flamengo. Ele também afirmou que seu filho recebeu xingamentos e ameaças.

“Eles (torcedores que teriam xingado Marcos Braz) não têm filho. Eles não sabem o que é ser chamado de filho da p. na frente da minha neta. Vou embora porque estou revoltado. Quem tem um filho ou uma filha não pode ser passar por uma agressão assim. Se eu estivesse lá, ia ser pior”, disse Mário, citando a presença de uma das filhas de Braz durante o incidente.

Marcos Braz prestou depoimento e, posteriormente, acabou liberado. O torcedor agredido, Leandro Silveira, também foi à delegacia após fazer exame de corpo de delito, sendo liberado em seguida.

