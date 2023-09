Corinthians apresenta seu terceiro uniforme para a temporada

O Corinthians apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (20), seu novo terceiro uniforme para a temporada. Com a cor amarela como predominante, a coleção presta homenagem à Democracia Corintiana, movimento ocorrido na década de 1980. Aliás, a camisa já havia sido vazada nas redes sociais, semana passada, em sessão de fotos realizada no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo.

A camisa, predominantemente amarela para a temporada 2023 e 2024, tem detalhes em preto nas laterais. Aliás, como o tema é a Democracia Corintiana, a Nike escolheu o Vale do Anhangabaú, palco histórico de movimentos em favor e defesa da democracia, no fim da ditadura militar. Afinal, na ocasião, jogadores como Sócrates, Casagrande e Wladimir usaram as cores amarelas no famoso comício de 1984.

“Quando esse time aparece no Vale do Anhangabaú, algo histórico acontece. Nos anos 80, um movimento de resistência. Hoje, o lançamento da nova camisa III do Corinthians. Inspirada em um dos momentos mais marcantes da história do clube e do país”, escreveu o Corinthians, em suas redes sociais.

A estreia da nova camisa deve acontecer já nesta sexta-feira (22). O Corinthians encara o Botafogo, na Neo Química Arena, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o torcedor terá a primeira oportunidade de ver o uniforme de perto.

Aliás, a tendência é que o uniforme acabe sendo utilizado esporadicamente até o fim dessa temporada e também no primeiro semestre de 2024. A camisa é vendida por R$ 299 na versão torcedor e R$ 699 na de jogador. Em contrapartida, o modelo infantil sai por R$ 249.

