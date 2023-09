Namorada detalha relacionamento com Luva de Pedreiro

O influenciador digital Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, será pai em breve. A namorada dele, Távila Gomes, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e contou detalhes sobre o relacionamento entre eles.

Inicialmente, Távila disse que ela e Luva são muito unidos. Também afirmou que o influenciador é muito carinhoso.

“Ele é muito carinhoso, muito atencioso. Ele sempre foi assim desde o primeiro dia que a gente se conheceu, sempre me tratou como uma princesa. Não estou falando de dinheiro, falo de carinho, atenção e amor. A gente é bem grudento, nos falamos 24h por dia, somos bastante apegados um ao outro”, disse.

Namorada de Luva se defende

Recentemente, aliás, os internautas a chamaram de “aproveitadora” nas redes sociais. A moça, todavia, disse não se incomodar com esse tipo de situação.

“Eu não costumo ler as críticas, mas o que eu leio não me incomoda emocionalmente. Claro que não é bom ver essas coisas, mas eu sempre vou seguir a linha de ‘quem me conhece sabe’. Eu não sou nada do que as pessoas estão falando por aí. Eu sempre tento focar nas coisas boas, e é isso que importa”, completou.

Nos últimos dias, Luva de Pedreiro chamou atenção nas redes sociais ao falar que terá que pagar pensão para a namorada.

“Não tem jeito, né, pai, vai ter que receber a pensão mesmo. Sou inamorável”, disse Luva de Pedreiro em live no Instagram.

O relacionamento entre Luva e Távila começou há alguns meses. Recentemente, aliás, eles anunciaram a gravidez, inclusive, com chá revelação no início de setembro.

Luva de Pedreiro é um dos grandes influenciadores do Brasil. Considerando apenas o Instagram, ele tem mais de 21 milhões de seguidores.