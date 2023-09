Leilão das Camisas Negras do Vasco faz sucesso e ultrapassa R$43 mil

O Vasco promove, em parceria com a instituição “Play For a Cause”, um leilão dos uniformes utilizados na vitória sobre o Fluminense, no Nilton Santos. O clube decidiu relembrar a sua história e lançou a indumentária em homenagem ao centenário dos “Camisas Negras. Na ocasião, o Cruz-Maltino ergueu a taça do Carioca de 1923, com um elenco formado majoritariamente por negros e operários.

Além disso, cabe salientar que o uniforme já esgotou e tem feito sucesso entre a torcida vascaína. No leilão, a camisa mais procurada é a do argentino Pablo Vegetti, que marcou um dos gols do triunfo sobre o rival no último sábado (16) e deu o passe, de cabeça, para o primeiro tento de Gabriel Pec. No momento, o maior lance para o uniforme do centroavante gira em torno de R$ 7 mil e quinhentos.

Em seguida, o segundo maior lance entre os uniformes utilizados no clássico é o do francês Dimitri Payet. O meia entrou no segundo tempo no confronto com o Tricolor, pelo Campeonato Brasileiro, e sua camisa teve um lance de R$ 5,5 mil.

Vale destacar que todo valor arrecadado será destinado ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O leilão ficará disponível até a próxima segunda-feira (25) e já ultrapassa o valor de R$ 45 mil.

Cruz-Maltino e causas sociais

“O Vasco tem construído uma história muito bacana e sempre visando contribuir para causas sociais. A página do leilão tem ganhado bastante impacto e exemplo disso são os valores de alguns itens com lances de R$4 mil, R$5 mil, R$8 mil. Esperamos que até o final, a gente alcance a marca dos R$100 mil”, contou André Georges, fundador e CEO da Play For a Cause.

“Sabe qual é o significado disso? Dessa camisa preta? Resistência. Contra tudo e contra todos. Este grupo tem que honrar essa camisa. São 100 anos para esperar esse momento. Vocês têm o privilégio de vivê-lo (…) Já demonstraram que quando a gente quer jogar, vai e joga. Quando quer lutar, vai e luta. Porque o Vasco e esse grupo faz história. Por nós, pela família, por tudo o que vemos sofrendo neste tempo. Hoje lá dentro tem que ser uma guerra, desde o primeiro momento!”, destacou Emiliano antes da vitória sobre o Fluminense.

Serviço:

Ação: Leilão Vasco da Gama | Camisas Negras

Valor: Lances iniciais a partir de R$800

Data de encerramento: 25/09

Site oficial: https://play.foracause.com.br/

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.