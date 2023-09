Rafael Cabral não assume falha na derrota do Cruzeiro

O Cruzeiro perdeu por 1 a 0, para o Fluminense, na noite dessa quarta-feira (20), em duelo no Maracanã, válido pelo Campeonato Brasileiro. O detalhe do gol do Tricolor, entretanto, foi a falha do goleiro Rafael Cabral.

O arqueiro posicionou a barreira, mas foi vendido pela curva da bola na batida de falta de Léo Fernandez. Todavia, a redonda entrou praticamente no meio do gol e os torcedores da Raposa criticaram o defensor celeste.

“Uma bola parada, felicidade, muito bem batida, a gente acabou perdendo”, comentou o goleiro de maneira rápida.

Sobre a partida, no entanto, Rafael disse que a Raposa chegou ao Rio de Janeiro em busca da vitória. E que a equipe, entretanto, fez uma boa partida no Maracanã.

“A gente saiba que seria um jogo difícil, viemos aqui (Maracanã) para tentar vencer. Foi um jogo de igual para igual, nós tivemos chances, eles também. No primeiro tempo eles tiveram mais chances. Nós tivemos uma chance clara também, talvez faltou ali um pouco de clareza nas definições”, comentou.

Rafael elogia técnico do Cruzeiro

Afinal, Rafael ainda elogiou o técnico Zé Ricardo e disse que a chegada do novo treinador deu ânimo aos atletas.

“Alguns jogadores que vinham jogando menos estão tendo mais chances, mais oportunidades, isso acaba aumentando a competição, que é sadia na equipe. É um treinador que o dia a dia dele é muito bom, os trabalhos são muito bons, é um cara que sabe administrar muito bem o grupo. A gente está muito contente com o trabalho dele, e creio que a gente vai colher coisas boas”, finalizou.

