Léo Pereira e Tainá Castro terminam casamento

Um dos casais mais queridos do Rio de Janeiro, o zagueiro Léo Pereira e Tainá Castro não estão mais juntos. Eles, no entanto, eram os queridinhos da torcida rubro-negra. A informação é do jornal “Extra”.

Aliás, de acordo com a publicação, Léo Pereira, inclusive, já deixou a casa onde vivia com a mulher e os dois filhos. Ele está temporariamente em um hotel.

Aliás, essa não é a primeira crise entre Léo Pereira e Tainá. Em 2021, o jogador foi pego em uma festa com funk e pagode, na comunidade do Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, em plena pandemia.

Tainá é flamenguista de coração e brinca em seu perfil no Instagram com previsões dos jogos. No entanto, ela chama bastante atenção pela beleza e fotos em seu Insta com quase 40 mil seguidores. Ela, todavia, apagou os registros com o jogador.

Flamengo de Léo Pereira escorrega na temporada

Sorte no amor, azar no jogo. No caso de Léo Pereira, as duas frentes estão ruins. O jogador acabou agora com seu relacionamento e dentro de campo a situação não anda nada bem.

O Flamengo perdeu o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil, para o São Paulo, por 1 a 0, no Maracanã. Agora terá de virar o jogo no Morumbi, no próximo fim de semana, para ficar com a taça.

No Brasileirão, o Rubro-Negro ficou no empate sem gols, diante do Goiás, nessa quarta-feira (20). O Flamengo está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos conquistados. Léo Pereira não esteve em campo.

