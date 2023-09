Ex de Antony entrega celular para polícia, e caso ganha novas testemunhas

A situação entre o jogador Antony, do Manchester United, e a DJ Gabriela Cavallin ganha novos capítulos. Isso porque a ex-mulher do jogador entregou à Polícia Civil de São Paulo o celular e apresentou duas novas testemunhas.

Inicialmente, ela passou o aparelho para os policiais de maneira voluntária. O objetivo é que as conversas sejam examinadas. Assim, ela quer comprovar que não ocorreu adulteração ou edição de prints das conversas anexadas ao processo.

Aliás, além do celular, Cavallin também apresentou novas testemunhas no caso. A saber: a melhor amiga da artista, Brenda Tereza Gondacki, que presenciou brigas do ex-casal, além do motorista que viu Cavallin machucada após suposta agressão do jogador.

Gabriela acusa Antony de agressão em mais de uma oportunidade. Assim, a defesa da ex-namorada do jogador aguarda ainda o envio de imagens pelo Hotel Hyatt Recency Manchester. Os vídeos são de janeiro de 2023. Neles será possível comprovar agressão, após crise de ciúmes.

Em maio deste ano, A DJ e influencer Gabriela Cavallin fez um Boletim de Ocorrência na 5ª Delegacia da Mulher, em São Paulo. Ela acusa Antony de agressão física e moral. Gabriela também o denunciou à polícia inglesa, já que parte dos ataques teriam ocorrido naquele país.

