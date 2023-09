Ramiro faz acordo com Corinthians por dívida trabalhista

O volante Ramiro, hoje no Cruzeiro, fez um acordo com o Corinthians por conta de uma dívida de um acordo trabalhista. Dessa forma, o Timão irá pagar R$ 6 milhões referentes, em 24 prestações de R$ 250 mil. Além disso, o clube paulista terá que desembolsar R$ 1,58 milhão a Ramiro, valor de verbas rescisórias, saldo de salário e FGTS.

Dessa forma, Ramiro vai ganhar pouco mais de R$ 7 milhões do Corinthians até o final de 2025. O clube também pagará R$ 600 mil aos advogados do atleta. Vale lembrar que os valores foram negociados, e o meio-campista cobrava até mais na Justiça.

“O departamento jurídico do clube e os representantes legais do atleta realizaram acordo amigável na ação cível e trabalhista, de forma parcelada, sem cômputo de juros e com quitação mútua de quaisquer débitos envolvendo questões trabalhistas e direito de imagem, em termos que foram financeiramente benéficos ao clube”, divulgou o Corinthians.

Ramiro é gaúcho de Gramado e começou a carreira no Juventude, onde ficou entre 2011 e 2012. No ano seguinte, chegou ao Grêmio, onde fez história, conquistando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho e Recopa Sul-Americana.

Em janeiro de 2019, moveu-se para o Corinthians, onde ficou até dezembro do ano passado, sendo um emprestado ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Assim, foi campeão paulista em 2019 Nas duas passagens, foram 6 gols em 120 jogos. No Cruzeiro desde janeiro de 2023, ele se recupera de uma lesão há quatro meses. Ele está com 30 anos.

