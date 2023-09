Kane arrebenta na goleada do Bayern sobre Bochum

O Bayern de Munique massacrou o Bochum na manhã deste sábado (23/9), na Allianz Arena, em jogo pelo quinta rodada do Campeonato Alemão: 7 a 0. O goleador inglês Harry Kane foi formidável. Fez três gols e ainda deu dois passes geniais para gols de Sané e de Tel. Choupo-Moting e De Ligt marcaram os outros gols da surra (4 a o só no primeiro tempo).

Os Bávaros chegam, assim, aos 13 pontos, na liderança. Porém, ainda pode, perder a posição se o Leverkusen golear o Heidenheim, neste domingo, por sete gols. O Bochum segue com três pontos. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Porém, o Colônia (um ponto) ainda joga na rodada e pode ultrapassá-lo.

Bayern faz 4 a 0 no primeiro tempo

O Bochum veio com um esquema bem defensivo. Mas não deu nem para a saída. Em 11 minutos o Bayern já vencia por 2 a 0 em gols que saíram pela esquerda. Abriu o placar aos quatro com Choupo-Moting escorando cruzamento de Coman e ampliou aos 11 quando Kane ficou com a sobra de uma jobgada do lateral Davies e mandou para a rede fazendo seu quinto gol em cinco jogos de Bundesliga. Estava fácil. Um escanteio da direita cobrado por Kimmich encontrou De Ligt desmarcado: 3 a 0, aos 28. Pouco depois, aos 37, Kane fez um lançamento perfeito para Sané entrar livre e fazer 4 a 0. Surra.

No segundo tempo, o Bayern voltou menos intenso. Mas, aos nove minutos, o zagueiro ucraniano Ordets, do Bochum, deu uma ajudinha dupla. Primeiro, errou, na sua área, um passe, Deu no pé de Choupo-Moting. Tentou salvar no carrinho e a bola foi na sua mão. Kane bateu e fez 5 a 0. No fim, mais um presente. Bernardo deu a bola no pé de Kane que vou avançando, avançado e tocou para Tel fazer o sexto gol. E deu tempo para Kane fechar a goleada concluindo passe de Mazraoui. Mas este gol foi fácil. Enfim, nova goleada do supercampeão.

Jogos da 5ª rodada do Alemão

Sexta-feira (22/9)

Stuttgart 3×1 Darmstadt

Sábado (23/9)

Bayern 7×0 Bochum

Augsburg x Mainz

B’Mgladbach x RB Leipzig

Borussia x Wolfsburg

Union Berlin x Hoffenheim

Werder Bremen x Colonia – 13h30

Domingo (24/9)

Leverkusen x Heidenheim – 10h30

Entracht x Freiburg – 12h30

