Tchê Tchê, o Coringa: meia joga em quatro posições em derrota do Botafogo

A derrota do Botafogo para o Corinthians, sexta-feira, na Neo Química Arena, teve Marçal e Tchê Tchê como personagens principais da equipe. O lateral foi expulso ainda no primeiro tempo e, por sinal, prejudicou bastante o resultado. Já o meia, em função disso, foi deslocado para quatro funções diferentes durante a partida. Com isso, se firma cada vez mais como um “coringa” do elenco.

Após o apito final, o técnico Bruno Lage falou sobre a importância de Tchê Tchê e não poupou elogios. Afinal, o camisa 6 começou no meio de campo, foi para a lateral-esquerda, depois partiu para a ponta direita, com a entrada de Hugo, e terminou na lateral direita, quando Di Placido foi substituído pelo atacante Júnior Santos na reta final, em busca do empate.

“(A mudança foi) Para tentar apanhar um jogador rápido que pudesse fazer aquela posição (lateral). Tchê Tchê é o jogador mais rápido do meio-campo e, para fazer aquela posição, podíamos sair para atacar. Os jogadores praticamente se organizaram assim. Esperamos para saber se ele conseguiria aguentar até o intervalo para falarmos com os jogadores sobre isso. E a equipe esteve instável”, explicou Lage.

Tchê Tchê ganha um fã

Durante a coletiva, o treinador português mencionou o pupilo em três respostas diferentes. Em seu primeiro mês, aliás, já havia demonstrado encantamento pela qualidade de outro jogador, Marlon Freitas, na combinação entre marcação e distribuição de jogo e disse que o levaria para o futebol europeu. Desta vez, foi Tchê Tchê que ganhou pontos com o chefe.

“A importância do Tchê Tchê é imensa. É o melhor jogador que sabe jogar entre linhas, para além do Eduardo, é um dos melhores. Está nos três melhores que sabe jogar entrelinhas. Já jogou com outros treinadores como lateral-direita, ala direita ou ponta direita. Hoje acabou por jogar como lateral-esquerdo. Joga bem em todo lado. De trás para frente, posicionado, a maneira como ele dribla, como faz as combinações de dois um, a maneira como chega nas zonas da área é um jogador muito interessante”, enalteceu Lage.

Uma das divergências que causaram bronca dos torcedores foi justamente sobre a posição do meia. Afinal, os alvinegros não gostaram da ideia de tirá-lo do meio para ser ponta direita, como já foi experimentado. Assim, o português acumulou mais algumas críticas.

Com o resultado, o Botafogo segue estacionado nos 51 pontos. Porém, mantém a vantagem de sete pontos sobre o vice-líder Palmeiras, que também perdeu na rodada. O próximo jogo é em casa, diante do Goiás, no dia 2 de outubro, às 20h.