Bologna x Napoli: onde assistir, escalações, arbitragem

Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Italiano, o Napoli, atual campeão, visita o Bologna, neste domingo (24), às 13h (horário de Brasília). O Napoli, apesar de ser o atual campeão, tem um início irregular na competição, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Assim, começou a rodada em quinto lugar, com sete pontos, cinco atrás da líder Internazionale de Milão. Já o Bologna tem cinco pontos e aparece na zona intermediária da tabela.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Star +, canal por streaming da ESPN, a partir das 13h.

Como está o Napoli

Para o duelo, o Napoli não poderá contar com os machucados Cajuste, Demme e Rrahmani, enquanto Golinni é dúvida. Por outro lado, a equipe de Nápoles chega empolgada após ter vencido o Braga, em Portugal, por 2 a 1 na estreia na Champions League. Além disso tem força máxima no ataque. Afinal, Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia vão a campo.

Como está o Bologna

O Bologna lamenta as ausências de Saelemaekers e Soumaoro, lesionados. O clube da região da Emília, por outro lado, chega mais descansado, afinal, não disputa competições europeias nesta temporada. Assim, teve semana livre de treino. O time engtrará bem cauteloso, com Zirkzee como único atacante.

BOLOGNA X NAPOLI

5ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 24/9/2023, às 13h (de Brasília)

Local: Renato Dall’ara, em Bologna (ITA)

Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi e Kristiansen; Freuler e Aebishcer; Ndoye, Ferguson e Karlsson; Zirkzee Técnico: Thiago Motta

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Rui; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Rudí Garcia

Árbitro: Giovanni Ayroldi

Jogos da rodada

Sexta-feira (22/9)

Salernitana 1×1 Frosinone

Lecce 1×0 Genoa

Sábado (23/9)

Milan 1 x 0 Verona

Sassuolo 4×2 Juventus

Lazio x Monza

Domingo (24/9)

Empoli x Inter de Milão – 7h30

Atalanta x Cagliari – 10h

Udinese x Fiorentina – 10h

Bologna x Napoli – 13h

Torino x Roma – 15h45

