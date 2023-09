Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

O grande destaque da sexta rodada do Campeonato Espanhol é o clássico entre Atlético e Real Madrid. A bola vai rolar às 16h deste domingo (24/9), com mando do Atleti, no Metropolitano. O Real Madrid iniciou a rodada não só na liderança, como também com 100% de aproveitamento. Já os Colchoneros têm apenas sete pontos. Dessa forma, caso o Real vença, abrirá 11 pontos de distância para o rival, com apenas seis rodadas. E recuperará a liderança, já que Girona e Barcelona venceram na rodada.

Onde assistir

O confronto terá transmissão da ESPN, na tv fechada, e do Star +, canal de streaming a partir das 16h.

Os grandes rivais tiveram semana de Champions League. Afinal, o Real Madrid venceu na estreia da competição, quando fez 1 a 0 no Union Berlin (Grupo C), enquanto o Atlético de Madrid apenas empatou com a Lazio (Grupo E) por 1 a 1.

Para esta partida, o Real Madrid ainda não poderá contar com Vini Jr. Lesionado há cerca de um mês, ele até voltou aos treinos nesta semana, mas segue como baixa. Curiosamente, Vini foi convocado por Fernando Diniz para a Seleção Brasileira neste sábado, mesmo não jogando as últimas partidas. Assim, os Merengues devem ter Rodrygo e Joselu no ataque. O goleiro Courtois, o lateral-direito Carvajal e o zagueiro Militão também estão machucados.

A lista de baixas do Atlético de Madrid, por sua vez, é ainda maior. Afinal, Barrios. Lemar, Mandava, Soyuncu, Vitolo e De Paul estão machucados. Felizmente para o técnico Simeone, Griezmann e Morata estão 100% e formaram o ataque Colchonero.

ATLÉTICO DE MADRID X REAL MADRID

6ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 24/9/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Metropolitano, Madri (ESP)

Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Savic, Witsel, Hermoso e Lino; Llorente, Barrios e Ñíguez; Griezmann e Morata Técnico: Diego Simeone

Real Madrid: Kepa; Vazquez, Rudiger, Alaba, F Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Javier Rojas

