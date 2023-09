São Paulo busca 21º título no Morumbi

O São Paulo poderá ganhar, neste domingo (24), o seu 21º título no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Afinal, o Tricolor recebe o Flamengo pela volta da final da Copa do Brasil, às 16h. Para erguer o troféu, a equipe paulista precisa de apenas um empate. Uma vitória, naturalmente, também dá o título, pois já venceu a ida por 1 a 0. Agora, caso perca por dois ou mais gols de diferença, não sairá vitorioso. Um revés por um gol de diferença arrasta o confronto para os pênaltis.

Por ser o dono do estádio e um dos maiores clubes do futebol nacional, o Tricolor, claro, é o maior campeão do estádio. Desses 20 títulos, 12 foram de Campeonato Paulista: 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000 e 2021. Ainda em âmbito regional, o São Paulo ganhou o Rio-São Paulo em 2001 e a Super Paulista, em 2002.

Já em competições nacionais, o São Paulo foi campeão brasileiro em 2006 e 2007. Foram duas Libertadores levantadas em casa, nos anos de 1992 e 2005. Por fim, o Tricolor ganhou a Supercopa da Libertadores de 1993 e a Sul-Americana de 2012.

Ao todo, foram 59 títulos conquistados por clubes no Morumbi. Depois do São Paulo, o maior campeão é o Corinthians, com 14 taças, seguido por Palmeiras e Santos, com 8 e 7, respectivamente. O Flamengo, adversário do São Paulo nesta noite, ganhou um título no estádio: o Brasileirão de 2021. Mesmo perdendo para o próprio Tricolor (que estava sem chances de ser campeão), foi campeão por ser uma competição de pontos corridos.

Das 59 finais até aqui, o São Paulo foi vice-campeão em 13, sem considerar a final do Brasileirão de 2021, pois ele sequer havia chances de ser campeão.

Os maiores campeões do Morumbi

1º São Paulo – 20 títulos

2º Corinthians – 14 títulos

3º Palmeiras – 8 títulos

4º Santos – 7 títulos

5º Boca Juniors – 3 títulos

6º Grêmio – 2 títulos

6º Vasco – 2 títulos

8º Flamengo – 1 título

8º Inter de Limeira – 1 título

8º Portuguesa – 1 título

8º Vélez Sarsfield 1 título