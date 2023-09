Preussen Munster x Bayern de Munique: escalações e onde assistir

A bola vai rolar pela Copa da Alemanha e o grande favorito ao título entra em campo nesta terça-feira (26). O Bayern de Munique visita o modesto Preussen Munster, às 15h45, no Preußenstadion, em Münster. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming Star+.

Como chega o Bayern de Munique?

Grande favorito para conquistar mais um título da Copa da Alemanha, o Bayern volta a campo embalado após uma grande vitória por 7 a 0 na Bundesliga, além da estreia na fase de grupos da Champions com triunfo por 4 a 3 sobre o Manchester United.

No entanto, o Gigante da Baviera não vence a Copa da Alemanha desde a temporada 2019/2020.

Dessa maneira, diante da grande superioridade técnica, é possível que o técnico Thomas Tuchel preserve alguns de seus principais jogadores para a sequência da temporada. Assim, o Bayern pode entrar em campo com um time alternativo nesta terça-feira. Além disso, o goleiro Manuel Neuer segue como baixa por motivo de lesão.

Como chega o Preussen Munster?

Embora tenha tradição no futebol alemão, o Preussen Munster não teve grandes momentos de glórias em sua trajetória. Assim, o clube da cidade universitária alemã vai tentar surpreender o elenco mais forte do país para fazer história no futebol da Alemanha.

Preussen Munster x Bayern de Munique

Copa da Alemanha – Primeira rodada

Data e horário: terça-feira, 26/09/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Preußenstadion, em Munster (ALE)

Preussen Munster: Niehues; Koulis, Kok, Hahn; Kyerewaa, Preissinger, Bazzoli, Lorenz, Bockle; Batmaz, Grodowski. Técnico: Sascha Hildmann

Bayern de Munique: Ulreich; Sarr, Upamecano, Kim, Kratzig; Laimer, Goretzka; Gnabry, Choupo-Moting, Muller; Tel. Técnico: Thomas Tuchel

Onde assistir: ESPN e Star+

