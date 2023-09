Ronaldo Fenômeno e Celina Locks se casam em Ibiza em cerimônia religiosa

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno e a modelo Celina Locks se casaram nesta segunda-feira (25) em Ibiza, na Espanha. A cerimônia religiosa, mais restrita à família, deu a largada para os cinco dias de festa de celebração pela união do casal, que se conheceu em 2015.

“Hoje reunimos nossas famílias para uma íntima celebração religiosa. E assim damos início a uma semana de muitas comemorações”, celebrou ela, em postagem no Instagram.

Tanto Celina, de 32 anos, quanto Ronaldo, de 47, trajaram roupas brancas na cerimônia. O dono do Valladolid-ESP e da SAF do Cruzeiro fará outras comemorações no decorrer da semana com a modelo.

“Sim. Será um pequeno casamento privado para a nossa família e uma outra cerimônia para todos os convidados e amigos”, escreveu Celina, ao responder um dos seus seguidores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.