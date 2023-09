Juninho, do América-MG: ‘Vão fazer tudo para o Vasco não cair’

O América-MG perdeu para o Vasco em confronto direto na luta contra o rebaixamento, nesta segunda-feira (25). Mas o sentimento de um dos líderes do Coelho, o meia Juninho, foi de revolta após o jogo. Ele fez fortes declarações e deu a entender que o Vasco será beneficiado o quanto for possível para cair para a Série B. O Cruzmaltino deixou a degola após 17 rodadas, graças à vitória.

Juninho falou com o canal ‘Premiere’ e desabafou contra a arbitragem de Ramon Abatti Abel. O juiz expulsou o zagueiro Iago Maidana ainda na primeira etapa, por cotovelada sobre Vegetti. De acordo com Juninho, o lance sequer teve marcação de falta, sendo analisado só depois pelo VAR. Assim, ele considera que o Vasco não irá cair para a Série B, segundo ele mesmo, ‘por tudo que estão fazendo’.

“Nosso primeiro tempo foi perfeito. O Vasco não estava conseguindo fazer nada, mas aí veio a expulsão. Com todo respeito, não estou aqui para criticar ninguém, mas ele (árbitro) nem deu falta no lance, mesmo estando perto. Parabenizo a torcida do Vasco, que fez uma grande festa, mas pode ter certeza de que o Vasco não cai, não. Por tudo que estão fazendo”, disse, prosseguindo:

“O que o Abatti fez aqui hoje, não pode fazer, não. Não quero tirar o mérito do Vasco, nem apagar nossos erros durante a temporada, mas é muito mais fácil tirar o Vasco do que o América. E é o que vai acontecer. Se tiverem que fazer ou criar algo para tirar alguém (do rebaixamento), vão tirar o Vasco. O Vasco não cai porque vão fazer de tudo para ele não cair”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.