Fluminense chega na semifinal da Libertadores com ataque em alta

Fluminense e Internacional, enfim, se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O ataque tricolor, assim, espera repetir dentro de casa os bons números que vem obtendo nesta temporada.

Nos últimos dez jogos disputados nesta temporada, o time de Fernando Diniz anotou 19 gols, média de quase dois tentos por partida. O treinador, assim, aposta na eficiência dos atacantes para conquistar um resultado expressivo no Maracanã.

LEIA MAIS: John Kennedy tem fissura na mão, mas não preocupa o Fluminense

Ataque do Fluminense

O Tricolor balançou a rede nos últimos 12 jogos que disputou nesta temporada. A equipe não passa uma partida em branco desde o dia 24 de julho, quando perdeu por 2 a 0 para o Coritiba no Couto Pereira. Fernando Diniz, portanto, vem conseguindo montar um ataque letal há dois meses.

Desde que Germán Cano e John Kennedy foram escalados juntos como titulares, os gols se tornaram ainda mais presentes nos jogos do Fluminense. Nas cinco partidas em que os atacantes fizeram dupla, os jogadores tricolores estufaram as redes nove vezes. A dupla, aliás, estará em campo na semifinal da Libertadores.

Além da força do ataque, Fernando Diniz tem outro motivo para celebrar. O treinador, afinal, terá todos os titulares disponíveis para semifinal da Libertadores. Arias e Ganso, que estavam lesionados, treinaram sem limitações nos últimos dias e estão recuperados das contusões. Ambos, portanto, serão titulares nesta quarta-feira (27).

O Fluminense, assim, deposita confiança nos bons números do ataque para fazer saldo no Maracanã e trazer dificuldades ao Internacional em Porto Alegre. O jogo de volta está marcado para o dia 4 de outubro, às 21h30, no Beira-Rio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.