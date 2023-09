Era Landim: veja quanto o Flamengo já gastou com multas de treinadores

Contratos de treinadores com multas rescisórias altas. Essa vem sendo uma marca do Flamengo de Rodolfo Landim, afinal, desde o início da primeira gestão do atual presidente (2019), o clube já gastou cerca de R$ 37 milhões para quebrar os vínculos com treinadores. Mas, com a eminente saída de Jorge Sampaoli, o valor ultrapassará os R$ 50 milhões.

A derrota na final da Copa do Brasil para o São Paulo foi a gota d’água para o Flamengo mudar o comando técnico da equipe. Assim, a expectativa é que nos próximos dias o Rubro-Negro rescinda o contrato do argentino, válido até o fim de 2024. Atualmente, o valor da rescisão do treinador é de R$ 15,7 milhões. Dessa forma, o valor de multas chegaria a R$ 52,8 milhões.

Desde 2020, o Flamengo já rescindiu o contrato de quatro treinadores. A quebra do vínculo que custou mais caro aos cofres da Gávea foi o de Vítor Pereira, contratado no início do ano com o objetivo a levar o time carioca a conquistas de títulos importantes, como Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. A multa do português foi de R$ 15 milhões.

Veja a lista completa das multas pagas pelo Flamengo

Vítor Pereira – R$ 15 milhões

Domenéc Torrent – R$ 11,4 milhões

Paulo Sousa – R$ 7,7 milhões

Rogério Ceni – R$ 3 milhões

Total: R$ 37,1 milhões

