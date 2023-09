Vasco rebate acusações do América-MG: ‘Operação liderada por jogadores’

O Vasco se manifestou e rebateu as acusações feitas pelo presidente do América-MG, Marcus Salum, sobre suposto favorecimento da arbitragem ao clube carioca. O dirigente afirmou, após a vitória por 1 a 0 do Cruz-Maltino, que há uma “operação” para salvar o Cruz-Maltino. A principal reclamação dos mineiros, por sinal, é em função da expulsão de Maidana em lance de cotovelada em Vegetti, no primeiro tempo da partida, e de uma suposta falta de Medel na entrada da área, já nos acréscimos.

Conquistamos uma grande vitória e não gostaríamos de estar falando sobre nada além disso, porém é impossível não se posicionar quando somos amplamente desrespeitados. Dizer que existe um favorecimento ao Vasco no Campeonato Brasileiro é, no mínimo, uma total falta de… pic.twitter.com/g2uUHsCdx2 — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 26, 2023

“Existe uma ‘operação Salva Vasco’ sim, mas por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas, que se dedicam diariamente para devolver o Vasco ao seu verdadeiro lugar, como protagonista do cenário nacional”, publicou o Gigante da Colina, em um trecho da nota.

O time carioca não teve uma grande exibição, no Independência, mas contou com a persistência para vencer o duelo direito com o América-MG. Afinal, o gol que deu a vitória saiu nos acréscimos, quando Paulinho cobrou falta e Jair desviou para balançar a rede. O camisa 8 elogiou a entrega dos jogadores para obter o resultado, aliás, fundamental, tirando o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Nota do Vasco

“Conquistamos uma grande vitória e não gostaríamos de estar falando sobre nada além disso, porém é impossível não se posicionar quando somos amplamente desrespeitados. Dizer que existe um favorecimento ao Vasco no Campeonato Brasileiro é, no mínimo, uma total falta de conhecimento sobre nossa trajetória até aqui.

Existe uma “operação Salva Vasco” sim, mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas, que se dedicam diariamente para devolver o Vasco ao seu verdadeiro lugar, como protagonista do cenário nacional. O que vimos hoje na Arena Independência foi a vitória de um time que sabe o quer, conduzido por uma torcida extremamente leal e apaixonada”

