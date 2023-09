Fluminense tem escalação indefinida para a Libertadores; entenda

O Fluminense encerrou as preparações para semifinal da Libertadores. Fernando Diniz, afinal, realizou um último treino na manhã desta terça-feira (26). O treinador, inclusive, testou duas escalações diferentes ao longo da atividade. A informação é do “ge”.

Escalação do Fluminense

Fernando Diniz está com dúvidas no setor ofensivo tricolor. Paulo Henrique Ganso e John Kennedy, afinal, competem por uma vaga no time. O técnico, assim, deverá definir os titulares somente momentos antes da partida.

Ganso ainda está se recuperando de uma lesão no joelho direito, mas será relacionado para a semifinal da Libertadores. John Kennedy, no entanto, tem sido utilizado como titular nos últimos jogos e vem tendo boas atuações em campo.

Ganso x John Kennedy

O meia vem sendo um dos destaques da equipe tricolor nesta temporada e é responsável pela construção das jogadas ofensivas. O camisa 10, contudo, só será titular em campo se estiver em condições ideais.

Caso Ganso não esteja bem fisicamente, John Kennedy novamente começará entre os titulares. O atacante vem sendo muito utilizado por Fernando Diniz nesta temporada e tem marcado gols decisivos na Libertadores.

O Fluminense, portanto, deve ser escalado com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Alexsander, Ganso (John Kennedy); Arias, Keno e Cano.

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O duelo de volta acontece no dia 4 de outubro, no Beira-Rio.

