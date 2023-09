Flamengo vence com gol de joia e vai às semifinais do Brasileiro Sub-17

Após empate por 2 a 2 no jogo de ida, o Flamengo goleou o Athletico por 4 a 0 nesta terça-feira (26) e carimbou a vaga às semifinais do Brasileiro Sub-17. Na Gávea, Menegatti, Lorran, Bill e Guilherme Gomes marcaram pelo time da casa. Agora, o time carioca enfrenta o São Paulo na semifinal.

Além de Flamengo e São Paulo em uma chave do Brasileirão da categoria, o Palmeiras aguarda o vencedor de Corinthians e Santos.

A vitória do rubro-negro carioca começou com o gol de Menegatti, de cabeça, aos 24 minutos. Mas, antes disso, o time da casa chegou com perigo ao gol adversário em algumas oportunidades. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo poderia ter ampliado o placar, mas parou na grande atuação do goleiro Maksym.

Na segunda etapa, no entanto, o goleiro do Furacão não conseguiu parar a garotada do Ninho. Aos quatro minutos Lorran chutou de fora e marcou o segundo gol. Aos 16′ o Flamengo chegou ao terceiro gol, com Bill. Ainda deu tempo para Guilherme Gomes marcar aos 30′.