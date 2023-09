Jornalista espanhol ‘entrega’ suposta amante de Neymar

Ainda segundo Jordi, no entanto, Carola Gil é muito amiga da cantora e a atriz argentina Martina Stoessel, a Tini, que faz muito sucesso também na Espanha. Porém, a suposta amante de Neymar também é conhecida como Carola Díaz, que faz muito sucesso entre o público espanhol, garante o paparazzi. Na Internet, afinal, ela tem quase 200 mil seguidores e mostra sua rotina em Barcelona. Além do próprio Neymar, é seguida por nomes como Vini Jr, a própria Bruna Biancardi e Vini Jr.

De acordo com o jornalista espanhol Jordi Martin, do programa “Amor y Fuego”, uma das duas moças vistas com Neymar em uma balada espanhola é a brasileira Carola Gil. Vale lembrar que o flagra aconteceu na semana passada. Aliás, segundo o paparazzi, Ney e Gil são amantes há muito tempo.

Após os comentários de Jordi, o craque da Seleção Brasileira e do Al-Hilal (ARA), fez um série de publicações enigmáticas no Instagram. Em uma delas, ela postou uma foto com a mão no rosto, com a legenda “mood day” (humor diário, em português). Bruna deixou de seguir Neymar

Nas últimas semanas, no entanto, Bruna Biancardi deixou de seguir Neymar no Instagram e até apareceu sem a aliança em um vídeo. Ela, que está grávida do atacante, revelou ainda ter ficado decepcionada em vê-lo com duas mulheres na balada.

A publicação, porém, acontece justamente três meses após um grande escândalo envolvendo Neymar. Na época, saiu na mídia que o jogador se envolveu com uma influenciadora, no domingo anterior ao Dia dos Namorados. Pelo fato, o atacante chegou a pedir desculpas públicas a Biancardi.

