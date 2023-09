Luciano Castán comemora retorno ao time do Cruzeiro

O meia Matheus Pereira segue como dúvida do Cruzeiro para o jogo contra o América, no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão. No entanto, o técnico Zé Ricardo tem a certeza do retorno do zagueiro Luciano Castán.

Afinal, a defensor está de volta após cumprir suspensão automática. Castan, entretanto, se firmou nos últimos jogos como principal defensor da Raposa e a ausência é sentida. Luciano comemorou o retorno ao time do Cruzeiro.

“Uma semana boa de trabalho. É bom estar de volta a nossa casa e a gente espera fazer um grande jogo nesse domingo e ter uma vitória no Mineirão, dar essa alegria para o nosso torcedor”, disse o jogador, em entrevista ao perfil do clube nas redes sociais.

A partida sem Castán, no entanto, foi de derrota do Cruzeiro, por 1 a 0, para o Fluminense, no Rio de Janeiro. Agora é buscar a reabilitação para melhorar a situação dentro do Campeonato Brasileiro. Afinal, a Raposa está na 12ª colocação, com 29 pontos.

“É um jogo sempre difícil, a equipe do América faz grandes jogos, independentemente de momento, é um jogo importante e a gente espera que seja um grande jogo e que a gente saia com a vitória”, finalizou.

