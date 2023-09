Executivo da 777 estreita relações e faz visitas periódicas ao Vasco

Dentro de campo, o Vasco reagiu no Campeonato Brasileiro e, enfim, deixou a zona de rebaixamento após a vitória sobre o América-MG, na Arena Independência. Fora dele, outro aspecto importante mudou e trouxe uma maior aproximação da 777 Partners, dona de 70% da SAF vascaína, no dia a dia da equipe. Algo que foi um pedido do próprio Cruz-Maltino para estreitar os laços entre a instituição e as decisões cotidianas do time.

Com essa aproximação, Nicolas Maya, Head de Esportes do grupo norte-americano, esteve presente na goleada do Gigante da Colina sobre o Coritiba, em São Januário. Além disso, o profissional, que substituiu Juan Arciniegas como membro do Conselho de Administração da SAF desde julho, tem feito visitas periódicas a cada 15 dias para acompanhar de perto tudo que acontece no clube.

A presença de Nicolas Maya tem a função de encurtar as distâncias com os executivos que se encontram nos Estados Unidos. O profissional ouve demandas, abre diálogo para solucionar possíveis problemas que venham a surgir e facilita nas tomadas de decisões.

Vale destacar que foi o Vasco associativo que pediu essa aproximação, visto que acredita haver uma distância entre o clube e o grupo norte-americano nesses primeiros meses de gestão. No momento, a parte associativa segue sendo representada no Conselho de Administração da SAF pelo presidente Jorge Salgado e pelo 2º vice-presidente geral Roberto Duque Estrada.

Investimento e próximo compromisso

Diante do péssimo primeiro turno, foi realizada uma força-tarefa na última janela de transferências para qualificar o elenco e tirar o Vasco da incômoda situação. A empresa liberou cerca de R$ 15 milhões extras no orçamento para a contratação dos reforços, que tem dado respostas de maneira imediata em campo.

Depois do triunfo sobre o Coelho, o Vasco volta a campo no domingo (1), para medir forças com o Santos, às 16h, na Vila Belmiro. O duelo representa um confronto direto na luta contra o rebaixamento. pois a diferença entre as equipes é de apenas dois pontos.

