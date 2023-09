Diniz critica arbitragem após empate do Fluminense na semifinal

O empate entre Fluminense e Internacional, nesta quarta-feira (27), deixou o técnico Fernando Diniz insatisfeito. Não pela atuação tricolor, mas pela arbitragem do argentino Darío Herrera. De acordo com o treinador, o juiz foi infeliz ao expulsar Samuel Xavier com o segundo cartão amarelo, ainda no primeiro tempo. Assim, ele considerou que faltou critério e que o Flu acabou sendo o maior prejudicado.



Após o jogo, Diniz afirmou que até se irritou com Samuel por um momento, afinal, o árbitro o expulsou com convicção. Mas que reviu o lance no vestiário e considerou que não havia a necessidade de expulsar o lateral, que desfalca o Tricolor no jogo de volta. Após o lance, o Flu que vencia por 1 a 0, levou o empate, posteriormente sofreu o segundo gol e só foi empatar de novo a 15 minutos do fim.

“Fiquei contente com o que o Fluminense fez, mas o ponto negativo foi a arbitragem. Peço a vocês que vejam os lances. No primeiro lance do Samuel, o Valencia faz falta clara no Nino. Pode dizer que é jogo de Libertadores, então o lance do Samuel não merecia amarelo. Depois, quando ele expulsa, é com uma convicção que me deixou até chateado com o Samuel. Quando fui ver, ele tirou o pé”, afirmou o técnico, insistindo que Samuel não deveria ter levado dois amarelos:

“Não quero benefício de nada, quero que a arbitragem seja justa. Eu vi o lance agora, não foi nada, nem merecia nada. Não conversei com ele, porque ele foi pro doping. Foi o herói contra Argentinos Juniors, está focado, identificado com o torcedor. E acabou expulso injustamente”.

