Torcida do Flamengo tem baixa adesão na compra de ingressos para jogo contra o Bahia

A partida contra o Bahia , no sábado (30), às 16h, no Maracanã, marcará o reencontro da torcida do Flamengo com o time após o vice-campeonato da Copa do Brasil. Mas, desanimados com mais uma frustração na temporada, os rubro-negros estão com uma baixa adesão na compra dos ingressos para esse confronto. A venda começou na segunda-feira.

Até o início da tarde desta quinta-feira, cerca de 12 mil ingressos foram comercializados pelo clube. Ou seja, uma queda drástica comparada aos jogos anteriores, que contaram com Maracanã lotado. A expectativa é que o número aumente até a véspera da partida, mas não em grande escala.

Valor dos ingressos

Aliás, para atrair o torcedor, o Flamengo diminuir o valor dos ingressos. Dessa forma, a entrada mais barata custa R$ 70 (meia R$ 35). Na semana anterior, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, o valor mais em conta era de R$ 400.

Com a baixa adesão, o Flamengo sequer abriu a venda de ingressos para os setores Oeste Inferior e Sul. Afinal, o clube pretende esgotar a carga para os outros espaços do estádio carioca, como o Setor Norte, que costuma esgotar primeiro.

Flamengo no Brasileirão

Com apenas o Brasileirão no calendário, o Flamengo terá que recuperar os pontos e as posições perdidas na competição. Atualmente, o time carioca é o sétimo colocado, com 40 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.