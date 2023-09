Botafogo acerta renovação de contrato do lateral-esquerdo Hugo

O Botafogo renovou o contrato de Hugo até dezembro de 2026, já que o vínculo anterior tinha validade até o fim de 2024. O lateral-esquerdo, que completou 22 anos na última semana, virou nome importante no elenco e até chegou a ganhar sequência em determinada parte da temporada. Agora, voltou a ficar como opção para o setor, mas vem dando conta do recado quando acionado. Por sinal, a multa rescisória passou para 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 530 milhões. Antes, girava em torno de 10 a 15 milhões de euros (de R$ 53 a 79 milhões).

Após oscilar nas últimas temporadas, o camisa 16 encontrou seu melhor futebol em 2023, ainda sob o comando de Luís Castro. Aliás, na temporada, tem 29 jogos disputados pelo Glorioso, sendo 23 deles como titular. Ao todo, fez um gol e deu duas assistências. O recente desempenho do defensor até criou rumores de que Ramon Menezes poderia convocá-lo de olho nos jogos da Seleção Brasileira pré-olímpica. Porém, a expectativa acabou não se confirmando.

Botafogo x Goiás

Hugo deve iniciar a partida contra o Goiás, na segunda-feira (2), às 20h, no Nilton Santos, pela Série A. Afinal, Marçal foi expulso na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena, e não ficará à disposição de Bruno Lage. O técnico, inclusive, pode promover mais alterações no confronto. O Alvinegro vem de quatro derrotas seguidas no ano e precisa reencontrar o caminho das vitórias. Há a possibilidade de Júnior Santos reaparecer na formação principal, assim como Gabriel Pires. A escalação será definida nos próximos treinamentos, no Espaço Lonier.

De olho em se aproximar ainda mais da torcida nessa fase de instabilidade, o Botafogo fará um treino aberto, neste sábado (30), às 9h30, no próprio Nilton Santos. O objetivo, por sinal, além de aumentar o clima para o duelo diante do Esmeraldino, é passar boa energia àqueles que comparecerem nas arquibancadas. O proprietário da SAF, John Textor, fez o anúncio da atividade de forma oficial e aproveitou para pedir harmonia e união durante o atual contexto de pressão sobre os jogadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.