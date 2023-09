Namorada de Del Nero posta foto: ‘Meu amor’

Namorada do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Marco Polo Del Nero, Clara Brasil postou uma foto nesta quinta-feira (28), em suas redes sociais.

“Hoje é dia de #TBT, e vou postar uma foto com meu amor”, postou a foto do casal que está junto há cinco anos.

Na imagem, aliás, o casal aparece em uma festa. Clara usa um vestido decotado e segura uma taça com bebida. A última vez que apareceram, publicamente, juntos foi em dezembro de 2022, quando passaram fim de semana em Ubatuba, em São Paulo.

Todas as fotos do casal chamam bastante atenção. Isso porque a diferença de idade entre eles é de 50 anos, afinal, ela tem 32 anos enquanto ele, 82. Clara, no entanto, garante não se importar com as críticas.

“Recebi e continuo recebendo muitas críticas, mas estou tão ocupada com outras coisas que não me preocupo com a opinião dos outros. Sou respeitada, amada e muito feliz. Não me importo”, garantiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.