Arrascaeta é desfalque do jogo entre Flamengo e Bahia

Arrascaeta será desfalque do jogo entre Flamengo e Bahia. O meia, afinal, ainda está se recuperando da lesão na coxa esquerda. O departamento médico rubro-negro, portanto, optou por preservá-lo neste fim de semana. A informação é do “ge”.

Com Jorge Sampaoli demitido, Mário Jorge comandou um treino no Ninho do Urubu nesta sexta-feira (29). O treinador, assim, encerrou as preparações para partida diante do Bahia e fez um esboço da escalação titular do Flamengo.

Escalação do Flamengo

Mário Jorge deve repetir os titulares do jogo entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi, pela final da Copa do Brasil. A única alteração na escalação é a entrada de Everton Ribeiro na vaga de Arrascaeta.

O Flamengo, portanto, deve ser escalado com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.

Flamengo e Bahia se enfrentam neste sábado (30), às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada rodada do Brasileirão. A equipe rubro-negra está na sétima colocação do campeonato com 40 pontos conquistados.

Situação de Arrascaeta

O meia se lesionou no fim de agosto e vinha sendo desfalque nos últimos jogos do Flamengo. O departamento médico rubro-negro, no entanto, fez um planejamento para recuperá-lo antes da final da Copa do Brasil. O uruguaio, assim, atuou como titular no Morumbi.

Arrascaeta está na fase final da recuperação e deve retornar aos gramados na partida diante do Corinthians. O meia é um dos principais nomes do elenco rubro-negro e teve participações decisivas nas conquistas recentes do Flamengo.

