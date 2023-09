Neymar perde pênalti, mas participa dos gols da vitória do Al-Hilal

Neymar não estava bem em campo e perdeu até pênalti. Mas a genialidade do craque falou mais alto e o Al-Hilal derrotou o Al-Shabab, nesta sexta-feira (29), por 2 a 0, pelo Campeonato Saudita. Em Riade, no Estádio Internacional Rei Fahd, o time do atacante brasileiro venceu, com gols de Koulibaly e Mitrovic, e chegou à liderança da competição.

Com a vitória, o Al-Hilal segue bem na tabela e chega aos 20 pontos. O time de Neymar continua o único invicto na temporada nesta competição. Em oito rodadas, a equipe Crescente venceu seis e empatou duas. Já o Al-Shabab, derrotado, ocupa a 11º posição, com os mesmos oito pontos.

O jogo começou franco com as duas equipes indo para cima. O tradicional “estudo” entre os lados foi posto para escanteio, e Al-Hilal e Al-Shabab foram ao ataque. Até o atacante Neymar, que não está a forma física ideal, foi buscar jogo em seu campo de defesa. Aos 21, o árbitro marcou pênalti em Mitrovic, do Al-Hilal. Alertado pelo VAR, porém, anulou a própria decisão.

Numa tentativa de Neymar, Malcom surgiu pela esquerda e cruzou. Neymar chutou de primeira, mas Saiss evitou o gol. Iago Santos derrubou Milinkovic-Savic na área. O árbitro marcou pênalti e Neymar bateu aos 36. O atacante chutou mal no canto direito, e o goleiro Kim Seung-Gyu defendeu, evitando o primeiro gol do brasileiro pelo Al-Hilal.

Vitória construída no segundo tempo

O segundo tempo, porém, começou com uma correria desesperada, sem objetividade para ambos os lados. Até que o belga Carrasco, de canhota, mandou uma bomba na trava do Al-Hilal. Neymar parecia cansado e não rendeu o esperado.

Neymar não estava bem, mas bateu escanteio certeiro, com precisão cirúrgica, na cabeça de Koulibaly. O zagueiro subiu mais do que a defesa e abriu o marcador, aos 22, ara o Al-Hilal. Depois do escanteio Neymar fez linda jogada e deixou Mitrovic na cara do gol. O atacante tentou duas vezes e ampliou o placar na segunda, aos 30 minutos.

