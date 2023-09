Em busca de alternativas, Botafogo pode ficar sem estádio em 33% dos jogos

Trunfo do Botafogo na excelente campanha do primeiro turno, o Estádio Nilton Santos pode ficar sem receber 33% dos jogos do time como mandante até o fim do Campeonato Brasileiro. Afinal, há três shows agendados para o estádio nas próximas semanas. Contra o Grêmio, em 8 de novembro, a mudança já é praticamente certa, devido à estrutura da banda RBD. Só que o clube não sabe para onde.

As opções principais são o Maracanã, que vai ter acabado de receber a final da Libertadores e depende de negociação, São Januário, em acordo com o Vasco, ou levar a partida para o Mané Garrincha, em Brasília. Dessa forma, o Alvinegro pode deixar de aproveitar o diferencial de ter nove dos 14 jogos finais como mandante na luta pelo título da competição.

Os outros compromissos em risco são contra Cuiabá e Palmeiras, que ocorrem entre as apresentações de Roger Waters e Red Hot Chilli Peppers. Nesta segunda-feira, contra o Goiás, aliás, o Setor Norte estará fechado para o início da montagem do palco para o show do The Weeknd. Até então, vale lembrar, nos outros três eventos no Niltão durante o Brasileirão, só uma vez havia data de jogo do Glorioso próxima.

28 mil ingressos emitidos

Para enfrentar o Esmeraldino, os torcedores já garantiram cerca de 28 mil ingressos. Três setores já se esgotaram e restam apenas opções nos setores Oeste Superior A e Oeste Superior B, a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Os botafoguenses, por sinal, também deverão marcar presença maciça no estádio neste sábado, após o anúncio do treino aberto para apoiar a equipe. Em mau momento, o Alvinegro vem de três derrotas consecutivas na competição.

