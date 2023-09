Fortaleza x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (30), Fortaleza e Grêmio abrem a 25ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão. O duelo de tricolores vai colocar um time da casa que busca subir ainda mais na tabela e buscar a zona de classificação à Libertadores. Com 38 pontos, o Leão do Pici é atualmente o oitavo colocado. Mas o Tricolor Gaúcho tem metas ainda mais ambiciosas e busca tomar a vice-liderança do Palmeiras na competição. A bola rola às 16h.

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view) a partir das 15h45.

Como chega o Fortaleza?

Depois de conseguir um valioso empate diante do Corinthians, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, o Fortaleza vem mudado para encarar o Grêmio. Em casa, o time de Juan Pablo Vojvoda deve contar com vários reservas. A princípio, o goleiro João Ricardo e o volante Zé Welison já não poderiam mesmo jogar, pois estão suspensos. Mas jogadores como Caio Alexandre, Pochettino e Lucero também deverão estar entre os poupados. Assim, só Yago Pikachu deve começar jogando entre os titulares comuns à disposição.

Como chega o Grêmio?

Por outro lado, o Grêmio vai com o que tem de melhor para o jogo em Fortaleza. Ao menos, com quase todas as peças. O zagueiro Rodrigo Ely está machucado, enquanto Villasanti está suspenso. Assim, Geromel volta à zaga e Carballo entra no meio-campo. Mas o meia-atacante Luan sequer viajou com a delegação e é desfalque certo, fora até do banco. Se acaso vencer no Castelão, o Tricolor, que tem 43 pontos, pode dormir na segunda posição do Brasileirão, até com um empate. Afinal, o Palmeiras, com 44, joga contra o Bragantino no domingo à noite.

FORTALEZA x GRÊMIO

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 30/09/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Tobias e Escobar; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Calebe; Pikachu, Thiago Galhardo e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Nathan (Everton Galdino), Carballo, Cristaldo e João Pedro Galvão; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

