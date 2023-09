Clima de jogo: Santos faz treino aberto e torcida lota Vila Belmiro

Torcedores do Santos prestigiaram o time no treino deste sábado (30/9), na Vila Belmiro. Afinal, o clube abriu as portas para a torcida acompanhar a reta final da preparação para a partida contra o Vasco, que será neste domingo, às 16h (de Brasília), na casa do Peixe. Dessa forma, os santistas responderam com bandeiras, sinalizadores, fogos de artifício e muita cantoria, em clima de jogo. O apoio é mais do que oportuno. Afinal, o Santos precisa da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. E vai enfrentar um concorrente direto na luta contra a degola no Brasileirão.

As arquibancadas ficaram cheias e os torcedores puderam ver o passo a passo do treinamento. Assim, os jogadores fizeram inicialmente uma atividade física, às vezes com bola, às vezes sem. Depois, o preparador Carlito Macedo dividiu o time em três grupos e coordenou trabalhos de passes, em campo reduzido. Na etapa seguinte, os jogadores formaram dois grupos para treinos de ataque, envolvendo passes à longa distância, cruzamentos e finalizações. Por último, os atletas fizeram uma atividade recreativa.

Santos e Vasco são rivais diretos contra degola

Com a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, em 18/9, o Santos demonstrou o começo de uma reação, após três derrotas consecutivas (para Cruzeiro, América-MG e Atlético). Assim, o clube está em 18º lugar na tabela do Brasileiro, com 24 pontos. Já o Vasco, mesmo estando em ascensão após três vitórias seguidas (sobre América-MG, Coritiba e Fluminense), está em 15º lugar, com 26 pontos – apenas dois a mais do que o Peixe.

O Santos entrará em campo sem o atacante Mendoza. O colombiano segue como desfalque após sofrer um estiramento na panturrilha direita, durante o jogo contra o Cruzeiro, em 14/09.