Pedro Geromel analisa empate do Grêmio com o Fortaleza

Titular no empate do Grêmio com o Fortaleza neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, o zagueiro Pedro Geromel analisou o resultado após a partida. Em entrevista ao canal “Premiere”, o defensor lamentou o placar, mas elogiou também o adversário.

“As duas equipes tiveram chances de ganhar, buscaram a vitória. Nosso objetivo era os três pontos, mas infelizmente não conseguimos. Sabemos que é complicado jogar aqui. Eles eram o líder do returno”, declarou Geromel.

O camisa 3 voltou de lesão neste sábado, após um mês parado. Pedro Geromel sofreu uma contusão na coxa esquerda 27 de agosto, em vitória sobre o Cruzeiro. Ele comentou sobre sua condição física e afirmou que está apto para continuar jogando.

“Espero poder jogar 90 minutos o resto da temporada. Tive bastante tempo para treinar. Consegui me preparar bastante para performar e jogar os 90 minutos”, finalizou.

O Grêmio agora tem a semana livre para treinos e volta a campo no domingo da próxima semana. O adversário será o Internacional em clássico no Beira-Rio, às 16h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.