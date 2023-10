Coritiba é gigante em cima do Athletico, e vence após oito jogos

Coritiba e Athletico protagonizaram um duelo eletrizante na tarde deste domingo (1), no Couto Pereira, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Coxa marcou dois belos gols no primeiro tempo, Victor Luís e Slimani, e conseguiu suportar os ataques do Furacão no fim. O clássico, assim, terminou 2 a 0.

O Furacão desperdiçou uma chance de chegar no G4 e se manteve na oitava colocação do campeonato, com 40 pontos. O Coxa, no entanto, permaneceu na lanterna da competição mesmo depois da vitória (17 pontos) e continua na luta para sair da zona de rebaixamento.

Gols do Coxa

O Coritiba começou com mais volume de jogo e assustou logo nos primeiros minutos com uma cabeçada de Henrique para fora. Em seguida, Cacá cometeu uma falta em Sebastián Gómez na entrada da área. Na cobrança, aos 14 minutos, Victor Luis bateu colocado no ângulo, sem chances para Bento.

O Athletico teve mais posse de bola depois do gol sofrido, mas não conseguiu construir chances claras para chegar ao empate. O Coritiba, no entanto, soube aproveitar as oportunidades criadas. Nos acréscimos do primeiro tempo, Slimani recebeu um cruzamento de Marcelino Moreno e ampliou com um belo gol de cabeça.

O Athletico tentou pressionar no começo do segundo tempo, mas teve dificuldades em trocar passes e encontrar espaços nos primeiros minutos. Aos 22, Rômulo aproveitou uma sobra na cobrança de falta e quase marcou um golaço de bicicleta. Em seguida, Canobbio fez uma bela jogada de fora da área e chutou rasteiro, mas Gabriel fez uma defesa segura.

Pressão do Furacão

No fim do jogo, Arriagada roubou uma bola de Jamerson e cruzou para Rômulo finalizar de carrinho para fora. Em seguida, Erick aproveitou um cruzamento de escanteio para cabecear no cantinho, mas Gabriel conseguiu salvar. O Coxa, assim, conseguiu suportar os ataques do Furacão e conquistou uma importante vitória no clássico.

CORITIBA 2X0 ATHLETICO

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 1/10/2023

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Victor Luis (Jamerson); Samaris, Willian Farias Matheus Bianqui (Fransérgio), Marcelino Moreno e Sebastián Gómez (Hayner); Diogo Oliveira e Slimani (Edu). Técnico:Thiago Kosloski

ATHLETICO: Bento; Bruno Peres (Cuello), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Alex Santana (Hugo Moura) e Zapelli (Arriagada); Canobbio e Willian Bigode (Romulo). Técnico: Wesley Carvalho

Gols: Victor Luís, 13/1°T (1-0) e Slimani, 47/1°T (2-0)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: José Claudio Rocha Filho (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Marcelino Moreno e Diogo Oliveira (COR), Cuello, Caca, Thiago Heleno e Canobbio (ATH)

Cartões vermelhos: Nenhum

