Amazonas surpreende Paysandu no Mangueirão e se aproxima do acesso

Bastava um empate ao Paysandu para assegurar a classificação antecipada para a Série B-2024. Mas o Amazonas foi um visitante indigesto neste domingo (1/10), em Belém, e surpreendeu ao vencer por 2 a 1 em jogo válido pela quinta rodada do quadrangular da Série C.

Mário Sérgio abriu o placar para o Papão, mas a Onça igualou ainda no primeiro tempo, com Igor Bolt. Na etapa final, Sassá assegurou o triunfo de virada no Mangueirão.

Com o resultado, o Amazonas vai para a rodada derradeira dependendo de uma vitória simples sobre o já eliminado Botafogo-PB, em Manaus. Mas o empate serve em caso de derrota dos paraenses.

O Papão, aliás, sobe de divisão mesmo se perder por um gol de diferença para o Volta Redonda. A vaga também chega para o time bicolor, independetemente do seu resultado contra o Voltaço, caso o Amazonas não derrote o Botafogo-PB.

