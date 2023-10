Flamengo estipula prazo para ter novo treinador; Tite segue como favorito

A vitória sobre o Bahia por 1 a 0, com Mário Jorge à beira do campo, deu tranquilidade ao Flamengo para definir o seu novo treinador. Em conversas avançadas com Tite, a cúpula rubro-negra quer que o próximo técnico da equipe inicie o trabalho até o início da Data-Fifa, no dia 9 de outubro.

Segundo o site “ge”, a saída de Sampaoli foi um grande avanço para o Flamengo contar com Tite. Entretanto, as partes ainda definem em alguns detalhes, como salário, definição da comissão técnica e os bônus por premiação. Além disso, o treinador estuda iniciar trabalho ainda em 2023.

Inicialmente, Tite estaria disposto a voltar a dirigir uma equipe apenas em 2024, afinal, iniciaria um trabalho do zero. No entanto, com a necessidade do Flamengo em contar com um treinador para a reta final da temporada de 2023, o ex-treinador da Seleção Brasileira discute a possibilidade com seus familiares.

Alas do Flamengo entendem que começar o trabalho ainda neste ano faz parte de um grande projeto para 2024. Assim, tentam convencer Tite a colocar a mão na massa agora.

Data-Fifa

O último jogo do Flamengo antes da Data-Fifa de outubro será contra o Corinthians no sábado (7), em São Paulo. Posteriormente, o time voltará apenas no dia 19, contra o Cruzeiro. Assim, a diretoria do clube carioca vê o período sem jogos como fundamental para o novo treinador assumir o time e, assim, conhecer melhor os jogadores que terá à disposição.

O triunfo sobre o Bahia deu um tempo a mais para a diretoria do Flamengo negociar com Tite. Antes do confronto, o clube avisou ao treinador que poderia esperar até a Data-Fifa. No entanto, caso o Rubro-Negro não vencesse o time de Salvador, o prazo poderia ser encurtado. Com os três pontos, a diretoria definiu a data para esperar o técnico.

Atualmente, Tite é o único nome que tem conversas com o Flamengo. Em um primeiro momento, antes do segundo jogo da final da Copa do Brasil, representantes do clube consultaram a situação de Carlos Carvalhal. No entanto, com o avanço por Tite, o português saiu do cenário.

