São Paulo estuda renovação de contrato com Dorival Júnior

O São Paulo já estuda uma renovação de contrato com o técnico Dorival Júnior. Valorizado, o treinador recebeu contatos do presidente do clube, Júlio Casares, que expressou sua vontade de estender o vinculo com o comandante. Atualmente, seu vínculo vai até o final de 2024, mas pode ser estendido para até dezembro de 2026.

O mandatário do Tricolor Paulista deseja que Dorival fique no São Paulo até o fim de seu mandato. Casares vai disputar a reeleição do Tricolor Paulista no final de 2023, mas deve ganhar o pleito eleitoral com folga. Assim, o atual treinador do Soberano pode ter vida longa dentro do Morumbi.

Uma das intenções de Casares, é dar confiança para o trabalho do treinador. Se estender seu vínculo até 2026, seu período no Morumbi seria até o final do mandato do atual presidente, caso reeleito. Além disso, Dorival deve ganhar um aumento salarial para mostrar que está valorizado no clube. Atualmente, os vencimentos do técnico estão na casa dos R$1,2 milhão.

Situação de Dorival é muito parecida com a de Ceni no São Paulo

Aliás, a medida acaba sendo muito parecida com o que aconteceu com Rogério Ceni no ano passado. O ex-treinador do São Paulo havia perdido a final do Campeonato Paulista para o Palmeiras e estava nas vésperas da decisão das quartas de final da Copa do Brasil, contra o mesmo adversário. Para dar confiança ao treinador, Casares decidiu renovar com o ex-goleiro, mesmo sem saber o resultado do duelo contra o Alviverde. O Tricolor avançaria, levando a melhor no Choque-Rei.

Dorival assumiu o São Paulo no dia 20 de abril para substituir justamente Rogério Ceni. O treinador chegou ao Morumbi acompanhado dos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e do preparador físico Celso Rezende. Aliás, a comissão técnica entrou para a história ao conquistar a primeira Copa do Brasil da história do clube.

