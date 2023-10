Confira a escalação do Botafogo para duelo com o Goiás

Depois de três derrotas seguidas, o Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e pode aumentar a diferença para os adversários na ponta da tabela. Diante disso, o Glorioso terá o Nilton Santos lotado, para medir forças com o Goiás, às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada. O Esmeraldino, por sua vez, necessita pontuar para ultrapassar o Vasco e deixar o Z4 ainda nesta rodada.

Com 51 pontos, o Alvinegro pode se aproveitar de mais um tropeço do Palmeiras e aumentar a distância para o atual segundo colocado, o Red Bull Bragantino. Caso vença nesta segunda-feira (2), a equipe carioca abrirá 9 pontos de vantagem na liderança. Do outro lado da tabela, o Goiás soma 26 pontos e pode deixar a zona de rebaixamento mesmo com um simples empate no Nilton Santos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.