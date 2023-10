Corinthians fecha patrocínio com Tele Sena até 2024

O Corinthians anunciou, na manhã desta terça-feira (3), um novo patrocínio para seu uniforme. A Tele Sena, empresa que comercializa títulos de capitalização, vai estampar sua marca na barra frontal da camisa alvinegra. Com o novo parceiro, o Timão fecha 100% do espaço publicitário do uniforme, atingindo um dos maiores valores do futebol nacional.

Os valores não foram divulgados, mas a parceria terá duração de oito meses, até junho de 2024. Aliás, a empresa já deve ter sua marca estampada na camisa do Timão nesta terça-feira, Corinthians encara o Fortaleza. O duelo acontece na Arena Castelão, às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

“Ter a Tele Sena de volta ao uniforme do Corinthians prova que as marcas tradicionais guardam com carinho os efeitos positivos dessa exposição. Além disso, elas reconhecem o bom trabalho de reposicionamento do Corinthians junto ao mercado”, disse o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves.

A barra frontal da camisa do Timão estava vaga desde janeiro, quando acabou o patrocínio do Mercado Bitcoin. Além do patrocínio em camisa, o acordo prevê entregas especiais e customizadas, que estão em desenvolvimento pelas equipes de Corinthians e Tele Sena.

“É uma honra receber a Tele Sena no Corinthians e, para levar resultados ainda mais impactantes para o cliente, estamos desenvolvendo um projeto robusto, que vai muito além da efetiva valorização da exposição da marca no uniforme, integrando inovação, criatividade e eficiência ao patrocínio.”, falou Gilberto Corazza, superintendente de marketing do Timão.

