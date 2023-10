Roger Flores pede demissão de Lage: ‘Campeonato escorrendo pelas mãos’

Comentarista do SporTV, o ex-jogador Roger Flores pediu a demissão do técnico do Botafogo, Bruno Lage, após o Glorioso ficar no empate por 1 a 1, com o Goiás, na noite de segunda-feira (2), em duelo no Rio de Janeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, Roger relembrou que, em determinado momento, não era a favor da demissão, todavia, é necessário a diretoria do clube carioca tomar atitude o quanto antes.

“Vou começar diferente o programa, dando uma opinião sobre isso tudo que está acontecendo com o Botafogo. Me sinto confortável para isso, porque naquela rodada contra o Flamengo, me posicionei a favor da troca de treinador. O Botafogo tinha 11 pontos de diferença, apoio incondicional do torcedor, abraçou o time depois da derrota no clássico, e me surpreendeu demais aquela coletiva e a maneira que ele colocou o cargo à disposição. Hoje, depois de mais três jogos, duas derrotas e um empate, contra um time do Z4, acho que o (André) Mazzuco (diretor de futebol) e o (John) Textor (proprietário da SAF) têm que tomar uma atitude”, disse.

Roger Flores alerta: “Botafogo pode perder o campeonato”

A campanha do Botafogo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, foi ótima. O Glorioso conseguiu disparar na liderança do torneio nacional. No entanto, após a chegada de Bruno Lage, o ritmo caiu, e a gordura vai diminuindo.

Atualmente, o Botafogo tem 52 pontos. O Bragantino é o segundo colocado com 45. Grêmio e Palmeiras fecham o G4, ambos com 44 pontos. Roger garante que o alerta no Glorioso está ligado.

“Botafogo está deixando escorrer pelos dedos um campeonato, que estava muito palpável e começa a ficar perigoso. Naquela rodada eu não demitiria (contra o Flamengo), só aceitaria o cargo dele. Acho que ele não tem mais ambiente, clima. Não tem mais empatia entre torcedor e ele. O Lage saiu muito vaiado, e o time aplaudido”, completou Roger Flores.